قونية، 30 يونيو (أذرتاج) في اطار التدريبات العسكرية التكتيكية الدولية "نسر الأناضول 2021" المقامة في قونية بمشاركة طواقم الطائرات من البلدان المختلفة والناتو تعرض المنتجات العسكرية للشركات الرئيسية التركية. أفادت وكالة أذرتاج انه تعرض في المعرض الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والآليات العسكرية والطائرات دون طيار.

AZERTAG.AZ : معرض المنتجات الحربية التركية في مكان التدريبات التكتيكية الدولية "نسر الأناضول 2021"

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