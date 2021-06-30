السفير الاذربيجاني يجري لقاءات في الفاتكان

الفاتكان، 30 يونيو (أذرتاج)

سفير أذربيجان في الكرسي الرسولي رحمان مصطفايف في حفل الصلاة المكرس لذكرى حواري عيسى (ع) بطرس وبول في كنيسة الفاتكان.

أفادت وكالة اذرتاج ان الدبلوماسي الاذربيجاني التقى على هامش الحدث مع نائب وزير الخارجية لفاتيكان في الشئون العامة ادغار بينا بارا ورئيس معمل القديس بير كاردينال ماورو قامبيتي.

أحاط السفير الاذربيجاني رئيسَ معمل القديس بير علما بآخر تطورات الأوضاع في جنوب القوقاز.

كما اجري في اللقاء تبادل الآراء حول أعمال إعادة البناء المنفذة بدعم من مؤسسة حيدر علييف في الفاتيكان. في الوقت ذاته نوقشت مسائل التعاون بين أذربيجان والفاتكان.