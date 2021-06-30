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    طيارون اذربيجانيون يشاركون بنجاح في تدريبات "نسر الأناضول 2021"

    ٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٠]

    باكو، 30 يونيو (أذرتاج)

    استمرت التدريبات العسكرية التكتيكية الدولية "نسر الاناضول 2021" المقامة في مدينة قونية بجمهورية تركيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطيارين الاذربيجانيين العسكريين دمروا وسائل الدفاع الجوي للعدو المحتمل ونفذوا بالمهام بقصف الأهداف الأرضية للتفوق على السماء.

    AZERTAG.AZ : طيارون اذربيجانيون يشاركون بنجاح في تدريبات "نسر الأناضول 2021"
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