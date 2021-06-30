أذربيجان: تسجيل 86 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 26 مصابا وحالة وفاة

باكو، 30 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت إصابة 86 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 26 مصابا هذا المرض وتوفي شخص مصاب بالفيروس في 30 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 336 ألف و47 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 330 ألف و219 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4974 مريض منهم ويستمر علاج 865 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و749 ألف و303 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8871 فحص طبي.