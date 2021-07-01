مناقشة توسيع التعاون الثقافي بين أذربيجان ومصر

باكو، 1 يوليو (أذرتاج)

التقى وزير الثقافة الاذربيجاني آنار كريموف في 30 يونيو مع سفير جمهورية مصر العربية في البلد عادل إبراهيم احمد إبراهيم.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوزارة ان الطرفين أعربا في اللقاء عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية بين أذربيجان ومصر ومستوى التعاون في الثقافة فضلا عن المجالات المختلفة. اشارا الى ضرورة بذل جهود مشتركة لتعزيز هذه العلاقات.

من جانبه أشار وزير الثقافة الى أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع مصر وتوسيع العلاقات الثقافية معها. قال ان البلدين يتكاتفان في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية الأخرى. أكد الوزير على ضرورة تنفيذ الاعمال الكثيرة في مجال الثقافة مشيرا الى وجود إمكانيات ملائمة في هذا المجال.