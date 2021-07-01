عقد مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان وسلوفينيا

باكو، 1 يوليو / تموز، (أذرتاج)

جرت مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية جمهوريتي أذربيجان وسلوفينيا في 30 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه شارك في المشاورات الوفد الأذربيجاني برئاسة نائب وزير الخارجية فارز رضاييف والوفد السلوفيني تحت قيادة المدير العام لادارة الخارجية والسياسة الأمنية جيرني مولر.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطوير التعاون الثنائي السياسي والاقتصادي والتجاري والعلاقات في مجال الهجرة.

تم خلال الاجتماع إطلاع الجانب السلوفيني على الوضع الإقليمي في فترة ما بعد الصراع وأعمال الترميم والبناء في المناطق المحررة وتطهير المناطق الملغومة.

كما أكد الجانبان أهمية استمرار الحوار السياسي.