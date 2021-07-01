"يوم المراقب الرفيع المستوى" في إطار التدريبات العسكرية "نسر الاناضول 2021"

باكو، 1 يوليو (أذرتاج)

شارك الجنرال نامق اسلامزاده نائب قائد القوات الجوية الأذربيجانية في "يوم المراقب الرفيع المستوى" المقام في إطار التدريبات التكتيكية الدولية "نسر الاناضول 2021".

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه عرض في البداية معلومات عن الهدف من الحدث وتدريب الطيارين والمهمات الحربية المنفذة وتحليق الطائرات والقوات التي جلبت الى التدريبات.

ثم تابع الضيوف "نشيد مهتر" العسكري التركي وتحليق نموذجي استعراضي لطائرات من طراز أف – 5 وإف-16 التركية.

بعد ذلك تعرف الضيوف على نشاط مركز المحاكاة.