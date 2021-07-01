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    نواب وزراء خارجية بلاد غوام يجتمعون في كييف

    ٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:٤٠]

    كييف، 1 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    سيعقد الاجتماع الخامس والخمسون لمجلس التنسيق الوطني لغوام في كييف العاصمة الأوكرانية في الفترة ما بين 8-9 يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مجلس التنسيق الوطني لجوام أن المناقشات ستعقد في اليوم الأول من الاجتماع على مستوى الخبراء من الدول الأعضاء. ستتم مناقشة آفاق التعاون السياسي والاقتصادي وتعزيز الأنشطة المشتركة في المنظمات الدولية داخل غوام.

    سيعقد الافتتاح الرسمي للاجتماع في 9 يوليو بمشاركة نواب وزراء خارجية الدول الأعضاء في غوام. وسيمثل أذربيجان في الاجتماع نائب وزير الخارجية محمود محمد قولويف.

    يذكر أن رئاسة غوام انتقلت إلى جورجيا إبتداء من أول يناير عام 2021. سيكون أول اجتماع لمجلس التنسيق الوطني لغوام خلال رئاسة جورجيا. تم عقد أكثر من 30 اجتماعا خلال رئاسة أذربيجان للمنظمة في عام 2020.

    AZERTAG.AZ :نواب وزراء خارجية بلاد غوام يجتمعون في كييف
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    نواب وزراء خارجية بلاد غوام يجتمعون في كييف