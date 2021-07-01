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    سياسة


    مناقشة العلاقات بين أذربيجان والفاتيكان

    ٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٢٣]

    الفاتيكان، 1 يوليو (أذرتاج)

    التقى السفير الاذربيجاني في فرنسا رحمان مصطفايف بوزير الخارجية للكرسي الرسولي بول ريتشارد قالاكير.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين اشارا الى المستوى الرفيع للعلاقات بين أذربيجان والفاتيكان. استذكر في اللقاء اسهامات أذربيجان في اعمال إعادة ترميم في الفاتيكان والمشاريع المنفذة من قبل مؤسسة حيدر علييف فيها.

    تم التطرق في اللقاء الى مسائل متعلقة بمرحلة ما بعد النزاع والأوضاع في الأراضي المحررة من الاحتلال واعمال التدمير والخراب في تلك الأراضي ومسألة الحقول الملغومة. اشير أيضا الى بدء أعمال تطهير الأراضي من الألغام وبدء اعمال إعادة الترميم والإعمار فيها منها البنية التحتية وخطوط النقل والمواصلات.

    كذلك أجرى الطرفان تبادل الآراء حول آفاق التعاون بين أذربيجان والفاتيكان.

    AZERTAG.AZ :مناقشة العلاقات بين أذربيجان والفاتيكان
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    مناقشة العلاقات بين أذربيجان والفاتيكان