اللاعب الاذربيجاني يحصل على الذهبية في بطولة العالم للسومو

باكو، 1 يوليو (أذرتاج)

شارك اللاعبون الاذربيجانيون في بطولة العالم للسومو ومصارعة الحزام في مدينة قازان بتتارستان في روسيا.

أفادت وكالة اذرتاج ان جمال فيزييف حصل على الميدالية الذهبية في السومو ومصارعة الحزام.

حصل اللاعبان الاذربيجانيان الاخران صادق علييف ووليش حاجييف على البرونزية بين المشاركة في سن تحت 21 عاما.