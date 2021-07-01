  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٤٠]

    باكو، 1 يوليو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 يوليو.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي:

     

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.0178

    أورو

    EUR

    1

    2.0142

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.2734

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6727

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3421

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.119

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.2709

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.538

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0229

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.2189

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.3712

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.6455

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4092

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0852

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1085

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.0945

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.1973

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4454

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0201

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0233

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.4249

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.2632

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4533

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1503

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0609

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.1954

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0623

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.1882

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.079

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.263

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.3495

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5214

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.1986

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.8365

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1501

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1117

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.5302

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.2315

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.0161

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0117

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

     

     

    AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢١]
    أذربيجان صدرت أكثر منتجاتها غير النفطية إلى روسيا
    ٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٥‎٠]
    حجم الصادرات في القطاع غير النفطي يبلغ 907.6 مليون دولار
    ٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:٠٣]
    مناقشة مسائل إقامة تعاون بين اذبرومو والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
    ٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٠:٥‎٧]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم