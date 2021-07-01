باكو، 1 يوليو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 يوليو. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178 أورو EUR 1 2.0142 دولار أسترالي AUD 1 1.2734 روبل بلاروس BYN 1 0.6727 ريال برازيلي BRL 1 0.3421 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.119 كرون دنماركي DKK 1 0.2709 لاري جورجي GEL 1 0.538 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189 دولار كندا CAD 1 1.3712 دينار الكويت KWD 1 5.6455 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4092 بيسو المكسيك MXN 1 0.0852 جنيه مصري EGP 1 0.1085 لاي مولدوفا MDL 1 0.0945 كرون النرويج NOK 1 0.1973 زلوتي بولندا PLN 1 0.4454 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0233 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4249 دولار سنغافورة SGD 1 1.2632 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503 دولار تايوان TWD 1 0.0609 ليرة تركيا TRY 1 0.1954 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0623 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1882 كرون التشيك CZK 1 0.079 يوان الصين CNY 1 0.263 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3495 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5214 كرون السويد SEK 1 0.1986 فرنك سويسرا CHF 1 1.8365 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1501 ليرة لبنان LBP 100 0.1117 ين اليابان JPY 100 1.5302 بيسو تشيلي CLP 100 0.2315 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده