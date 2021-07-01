أذربيجان: تسجيل 75 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 56 مصابا وحالة وفاة

باكو، 1 يوليو / تموز، (أذرتاج)

سجلت إصابة 75 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 56 مصابا هذا المرض وتوفي شخص مصاب بالفيروس في 1 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 336 ألف و122 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 330 ألف و275 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4975 مريض منهم ويستمر علاج 872 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و758 ألف و131 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8828 فحص طبي.