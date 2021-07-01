الرئيس إلهام علييف يضع حجر الاساس لمنطقة آلات الاقتصادية الحرة ويدلي بحديث صحفي لقناة أذربيجان

باكو، 1 يوليو، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حفل وضع حجر الاساس لمنطقة آلات الاقتصادية الحرة.

أفادت أذرتاج أن رئيس مجلس ادارة المؤسسة المختصة لمنطقة آلات الاقتصادية الحرة واله علي اصغروف قدم معلومات حول الاعمال المنفذة الى رئيس الدولة.

وجاء فيها أن منطقة الات الاقتصادية الحرة تقع على مساحة تبلغ 850 هيكتار وقد استكمل التصميم في 60 هيكتارا من المساحة العامة للمنطقة الاقتصادية وانطلقت اعمال الانشاء والبناء مع اتخاذ خطوات ضرورية ترمي الى انشاء جميع البنى التحتية.

ثم وضع رئيس الدولة حجر الاساس لمنطقة الات الاقتصادية الحرة.

بعد الحفل الرسمي أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحفي لقناة أذربيجان.