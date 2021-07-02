الرئيس علييف: لا يختلف كلامنا مع عملنا أبدا فما نقول نفعله

باكو، 2 يوليو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن كلامنا لا يختلف مع عملنا ابدا اي ما نقوله نفعله هو ونحن من الوافين بالوعود وقد أظهر ذلك الحياة مرارا.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في حديث صحفي أدلى به لقناة أذربيجان عقب حفل وضع حجر الاساس لمنطقة آلات الاقتصادية الحرة اليوم إن المستثمرين قد تم تمهيد ظروف جذابة جدا لهم وكفانا بالنظر فقط الى مشاريع النفط والغاز أن نجد أن العقود الموقع عليها الى اليوم منذ عام 1994م لم يبدل فيها شيء ولو نقطة واحدة ولكن كثيرا من المناطق تحاول فيها البلاد نفسها تبديل الشروط بما يصلح لها اكثر بعد الانتقال الى مرحلة معينة ولم نفعل ذلك ابدا لأننا اذا فعلنا ذلك فقدنا المستثمرين.

واشار الرئيس علييف الى أن كل هذه العوامل والنصر الباهر المحرز في حرب قراباغ الثانية ومعالجة نزاع قراباغ قد أنشأت اوضاعا جديدة مضيفا انني احسب أن الاستقرار المستمر والسلام أمر واضح كالبدر امام المستمثرين ايضا ووجود كل هذه العوامل وثقتنا في مستقبلنا سيجلب المستثمرين الاجانب الى هذه المنطقة وأنا متأكد.