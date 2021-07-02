  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥‎٤]

    باكو، 2 يوليو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 2 يوليو.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178

    أورو EUR 1 2.0134

    دولار أسترالي AUD 1 1.2691

    روبل بلاروس BYN 1 0.6727

    ريال برازيلي BRL 1 0.3367

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1174

    كرون دنماركي DKK 1 0.2708

    لاري جورجي GEL 1 0.5387

    روبي هندي INR 1 0.0228

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189

    دولار كندا CAD 1 1.3676

    دينار الكويت KWD 1 5.6422

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4084

    بيسو المكسيك MXN 1 0.085

    جنيه مصري EGP 1 0.1083

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0942

    كرون النرويج NOK 1 0.197

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4459

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0232

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4207

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2594

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504

    دولار تايوان TWD 1 0.0608

    ليرة تركيا TRY 1 0.1958

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0622

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1843

    كرون التشيك CZK 1 0.0789

    يوان الصين CNY 1 0.2625

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3412

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5197

    كرون السويد SEK 1 0.198

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8356

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1499

    ليرة لبنان LBP 100 0.1117

    ين اليابان JPY 100 1.5236

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2293

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٧.٢٠٢١ [٠٠:١٧]
    وزير الاقتصاد يدعو شركات من الصين للاستثمار في حديقة أغدام الصناعية
    ٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٤٠]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢١]
    أذربيجان صدرت أكثر منتجاتها غير النفطية إلى روسيا
    ٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٥‎٠]
    حجم الصادرات في القطاع غير النفطي يبلغ 907.6 مليون دولار
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم