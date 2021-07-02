البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 2 يوليو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 2 يوليو.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178
أورو EUR 1 2.0134
دولار أسترالي AUD 1 1.2691
روبل بلاروس BYN 1 0.6727
ريال برازيلي BRL 1 0.3367
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1174
كرون دنماركي DKK 1 0.2708
لاري جورجي GEL 1 0.5387
روبي هندي INR 1 0.0228
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189
دولار كندا CAD 1 1.3676
دينار الكويت KWD 1 5.6422
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4084
بيسو المكسيك MXN 1 0.085
جنيه مصري EGP 1 0.1083
لاي مولدوفا MDL 1 0.0942
كرون النرويج NOK 1 0.197
زلوتي بولندا PLN 1 0.4459
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0232
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4207
دولار سنغافورة SGD 1 1.2594
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504
دولار تايوان TWD 1 0.0608
ليرة تركيا TRY 1 0.1958
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0622
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1843
كرون التشيك CZK 1 0.0789
يوان الصين CNY 1 0.2625
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3412
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5197
كرون السويد SEK 1 0.198
فرنك سويسرا CHF 1 1.8356
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1499
ليرة لبنان LBP 100 0.1117
ين اليابان JPY 100 1.5236
بيسو تشيلي CLP 100 0.2293
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117
ريال إيران IRR 100 0.004
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك