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    رسلان كازاكباييف: أذربيجان شريك مهم جدا لقيرغيزستان

    ٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٥‎٠]

    باكو، 2 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    أجرينا اليوم محادثات مفيدة للغاية مع نظيري الأذربيجاني جيهون بيراموف. غطت هذه المحادثات العديد من المجالات. ناقشنا قضايا التعاون داخل المنظمات الدولية.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان رسلان كازاكباييف في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأذربايجاني جيون بيراموف.

    قال إنه "لقد تطرقنا الى استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين بيشكيك وباكو. كما تبادلنا وجهات النظر حول فتح ممرات النقل. في الوقت الحاضر، يعتبر تعزيز العلاقات بين بلدينا أولوية".

    قيل ان أذربيجان شريك مهم جدا لقيرغيزستان. تغطي هذه الشراكة العديد من المجالات. أسس هذه العلاقات الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف ويتم تطويرها بنجاح من قبل الرئيس إلهام علييف.

     

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