المصادقة على النظام الأساسي لمحمية "جبل بيش بارماق" التاريخية والثقافية والطبيعية
AzerTAg.az
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
باكو، 2 يوليو / تموز، (أذرتاج)
تمت المصادقة على النظام الأساسي لمحمية "جبل بيش بارماق" التاريخية والثقافية والطبيعية.
أفادت وكالة اذرتاج ان علي أسدوف رئيس وزراء جمهورية أذربيجان وقع قرارا بهذا الصدد في 1 يوليو.
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