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    المصادقة على النظام الأساسي لمحمية "جبل بيش بارماق" التاريخية والثقافية والطبيعية

    ٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٠]

    باكو، 2 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تمت المصادقة على النظام الأساسي لمحمية "جبل بيش بارماق" التاريخية والثقافية والطبيعية.

    أفادت وكالة اذرتاج ان علي أسدوف رئيس وزراء جمهورية أذربيجان وقع قرارا بهذا الصدد في 1 يوليو.

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