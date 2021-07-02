  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي وزير الخارجية القيرغيزي

    ٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٥‎٨]

    باكو، 2 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    التقى رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف اليوم في 2 يوليو مع وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان رسلان كازاكباييف.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ان الجانبين أعربا عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين أذربيجان وقرغيزستان وناقشا آفاق توسيع التعاون الثنائي.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي وزير الخارجية القيرغيزي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:١٠]
    صاحبة قفاروفا: العلاقات بين أذربيجان والمجر هي شراكة استراتيجية
    ٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٥‎٠]
    رسلان كازاكباييف: أذربيجان شريك مهم جدا لقيرغيزستان
    ٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٤٠]
    وزير الخارجية: بين شعبي أذربيجان وقيرغيزستان أواصر تاريخية وثقافية ودينية
    ٠٢.٠٧.٢٠٢١ [٠١:٢٣]
    الرئيس علييف: لا يختلف كلامنا مع عملنا أبدا فما نقول نفعله
    رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي وزير الخارجية القيرغيزي