باكو، 2 يوليو / تموز، (أذرتاج) التقى رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف اليوم في 2 يوليو مع وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان رسلان كازاكباييف. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ان الجانبين أعربا عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين أذربيجان وقرغيزستان وناقشا آفاق توسيع التعاون الثنائي.

AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي وزير الخارجية القيرغيزي

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