أذربيجان: تطعيم نحو 74 ألف شخص بلقاح كورونا خلال 2 يوليو
AzerTAg.az
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٧]
باكو، 2 يوليو / تموز، (أذرتاج)
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 73 ألفا و621 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 2 يوليو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 33 ألفا و992 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و3962963 شخص ضمن المرحلة الثانية.
وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 3 ملايين و670 ألف و729 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و290 ألف و808 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و379 ألف و931 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.
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