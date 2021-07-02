توقيع برنامج التعاون بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والقيرغيزية

باكو، 2 يوليو، أذرتاج

التقى وزير الخارجية جيهون بايراموف 2 يوليو اليوم بوزير الخارجية القيرغيزي روسلان كازاك بايف على هامش زيارة رسمية يقوم بها لأذربيجان.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الاجتماع المنعقد بحضور وفدين موسعين من كلا الطرفين بحث المسائل المدرجة في جدول اعمال التعاون الثنائي بين أذربيجان وقيرغيزستان والتعاون ضمن المنظمات الدولية وكذلك مسائل الأمن الاقليمي.

رحب الوزير بايراموف ترحابا مخلصا بزميله مفيدا أن الاواصر التاريخية والثقافية والدينية الموجودة بين الشعبين الاذري والقيرغيزي تشكل اساس العلاقات بين البلدين واشار بامتنان الى علاقات الصداقة والتعاون الثنائي النامية. وقيل إن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين تعطي دفعة لتنمية العلاقات. وشدد الوزير على اشادة أذربيجان بالدعم الذي قدمته قيرغيزستان الصديقة الى اليوم لموقف أذربيجان العادل المعتمد على القانون الدولي.

واشار الوزير روسلان كازاك بايف الى وجود العرى التاريخية والعلاقات الأخوية بين قيرغيزستان وأذربيجان مؤكدا أن العلاقات تتطور بنجاح في المنصات الثنائية ومتعددة الأطراف. ونوه الى اعارة بلاده اهمية للعلاقات مع أذربيجان مضيفا أن بلاده مهتمة برفع العلاقات الثنائية الى مستوى شراكة استراتيجية.

وبحث الوزيران عددا كثيرا من اوجه جدول الاعمال الثنائي وتوسيع العلاقات الاقتصادية التجارية والتعاون في مجالي النقل والعبور ومن جملتها جلب مستثمرين الى منطقة آلات الاقتصادية الحرة وكذلك آفاق التعاون في مجالات الزراعة والسياحة والانسانية والثقافة والتعليم. وتم التأكيد على اهمية دعم فعاليات اللجنة الحكومية المشتركة وعقد منتديات للأعمال.

وتحدث الوزير بايراموف لزميله القيرغيزي عن الاوضاع الراهنة في المنطقة بعد النزاع ولا سيما ما تم ارتكابه طوال العقود من اعمال التدمير والهدم والخراب والقضاء على التراث التاريخي والثقافي والحاق اضرار هائلة بالبيئة والثروة الطبيعية وكذلك تهلكة الحقول الملغومة. وقدم معلومات مفصلة حول أعمال اعادة إعمار الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

كما تبادل الطرفان وجهات نظر حول فرص توسيع التعاون الثنائي وتنظيم الاحتفال بالذكرى السنوية الـ30 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بالعام المقبل.

وفي ختام الاجتماع وقع الوزيران على وثيقة "برنامج التعاون للفترة ما بين 2021-2022م بين وزارتي الخارجية في جمهورية أذربيجان وجمهورية قيرغيزستان.