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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٣٨]

    باكو، 3 يوليو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 يوليو.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.0178

    أورو

    EUR

    1

    2.0134

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.2691

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6727

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3367

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1174

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.2708

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.5387

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0228

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.2189

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.3676

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.6422

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4084

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.085

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1083

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.0942

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.197

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4459

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0201

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0232

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.4207

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.2594

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4533

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1504

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0608

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.1958

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0622

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.1843

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.0789

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.2625

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.3412

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5197

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.198

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.8356

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1499

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1117

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.5236

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.2293

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.0161

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0117

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

     

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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