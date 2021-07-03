باكو، 3 يوليو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 يوليو. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178 أورو EUR 1 2.0134 دولار أسترالي AUD 1 1.2691 روبل بلاروس BYN 1 0.6727 ريال برازيلي BRL 1 0.3367 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1174 كرون دنماركي DKK 1 0.2708 لاري جورجي GEL 1 0.5387 روبي هندي INR 1 0.0228 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189 دولار كندا CAD 1 1.3676 دينار الكويت KWD 1 5.6422 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4084 بيسو المكسيك MXN 1 0.085 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.0942 كرون النرويج NOK 1 0.197 زلوتي بولندا PLN 1 0.4459 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0232 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4207 دولار سنغافورة SGD 1 1.2594 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504 دولار تايوان TWD 1 0.0608 ليرة تركيا TRY 1 0.1958 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0622 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1843 كرون التشيك CZK 1 0.0789 يوان الصين CNY 1 0.2625 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3412 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5197 كرون السويد SEK 1 0.198 فرنك سويسرا CHF 1 1.8356 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1499 ليرة لبنان LBP 100 0.1117 ين اليابان JPY 100 1.5236 بيسو تشيلي CLP 100 0.2293 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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