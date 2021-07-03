  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    تعيين منسق مقيم جديد في أذربيجان لمنظمة الأمم المتحدة

    ٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٤٨]

    باكو، 3 يوليو، أذرتاج

    الامين العام لمنظمة الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش عيّن فلادانكا أندريفا من مقدونيا الشمالية لمنصب منسق مقيم في أذربيجان للمنظمة.

    وجاء في بيان مكتب باكو للمنظمة أن المنسق المقيم الجديد أندريفا تملك خبرة ذات 21 سنة في مجالات التنمية الدولية وتنسيق الفعاليات الانسانية والمحامية واقامة الشراكة متولية مختلف المناصب في بلدان أوروبا وآسيا وكانت أخيرا رأست في كامبوديا برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

    AZERTAG.AZ :تعيين منسق مقيم جديد في أذربيجان لمنظمة الأمم المتحدة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٧.٢٠٢١ [٢٠:٤٩]
    عقد مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والسلوفاكية
    ٠٢.٠٧.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
    توقيع برنامج التعاون بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والقيرغيزية
    ٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٥‎٨]
    رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي وزير الخارجية القيرغيزي
    ٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:١٠]
    صاحبة قفاروفا: العلاقات بين أذربيجان والمجر هي شراكة استراتيجية
    تعيين منسق مقيم جديد في أذربيجان لمنظمة الأمم المتحدة