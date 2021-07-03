تعيين منسق مقيم جديد في أذربيجان لمنظمة الأمم المتحدة

باكو، 3 يوليو، أذرتاج

الامين العام لمنظمة الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش عيّن فلادانكا أندريفا من مقدونيا الشمالية لمنصب منسق مقيم في أذربيجان للمنظمة.

وجاء في بيان مكتب باكو للمنظمة أن المنسق المقيم الجديد أندريفا تملك خبرة ذات 21 سنة في مجالات التنمية الدولية وتنسيق الفعاليات الانسانية والمحامية واقامة الشراكة متولية مختلف المناصب في بلدان أوروبا وآسيا وكانت أخيرا رأست في كامبوديا برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.