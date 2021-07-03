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    المدعي العام الأرميني: نسجل زيادة حادة في حالات الانتحار بين قدامى المحاربين

    ٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٠٢]

    يريفان، 3 يوليو، أذرتاج

    قال المدعي العام الأرميني إن البلد يسجل في الآونة الاخيرة زيادة حادة في حالات الانتحار ومحاولات الانتحار بين قدامى المحاربين.

    ناشد المدعي العام الأرميني وزارتي الدفاع والعمل الاجتماعي بشأن زيادة حادة في حالات الانتحار بين قدامى المحاربين المشاركين في حرب الـ44 يومًا أن البلد يعاني منذ الفترة من تشلل الاقتصاد المتأزم خاصة بعد الحرب الامر الذي يتطلب بتطبيع الاوضاع الخاصة بمد يد المساعدة النفسية لقدامى المحاربين والذين فقدوا اقاربهم وذويهم جراء الحرب.

    AZERTAG.AZ :المدعي العام الأرميني: نسجل زيادة حادة في حالات الانتحار بين قدامى المحاربين
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