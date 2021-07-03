نائب المجلس الوطني: إنشاء منطقة آلات الاقتصادية الحرة تستهدف الى توفير الانتاج المحلي الموجه الى التصدير خاصة

باكو، 3 يوليو، أذرتاج

قال أقالار ولييف إن وضع حجر الاساس لمنطقة آلات الاقتصادية الحرة من قبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يجب أن يقدر من حيث جلب الاستثمار الاجنبي الى اقتصاد البلد وتنمية القطاع غير النفطي. واطلاق اعمال التصميم في اراضي المنطقة الاقتصادية وبدء اعمال الانشاء والبناء يدل على اتخاذ خطوات ضرورية رئيسية من اجل اقامة البنية التحتية هناك. وانشاء المنطقة يستهدف الى توفير الانتاج المحلي الموجه الى التصدير وذي القيمة الاضافية العالية بما بواكب مع الخبرة المتقدمة للإدارة.

واضاف النائب ولييف أن فكرة منطقة الات الاقتصادية الحرة اكبر مشروع أذربيجان في القطاع غير النفطي مطروحة للنقاش منذ الفترة القديمة ودرست التجربة الدولية دراسة عميقة بشأن المشروع مفيدا أن هذا المشروع جذاب كذلك من حيث نقل التكنولوجيا الحديثة والابتكارات المتطورة الى البلد وفتح فرص عمل جديدة.

واكد ولييف أن المهمة الأساسية المنوطة امام الدولة بعد ذلك هي جلب مستثمرين اجانب محتملين الى منطقة الات الاقتصادية الحرة وليس الرأسمال العام حيث أن رئيس الدولة قد افاد أن الرأسمال العام قد لعب دوره ونفذ اهم مشاريع البنية التحتية. وخلال مدة استمرار انشاء المنطقة الاقتصادية ستعمل اللجان الحكومية المشتركة بالتعاون شركائها الاجنبية بجانب اعطاء تعليمات الى بعثات البلد الدبلوماسية في الخارج أن تدرج هذا الموضوع في اجندات جميع الفعاليات الاقتصادية المنظمة لاجل دعوة شركات اجنبية بصفتها مقاولة الى هذا المشروع الاقتصادي الضخم. كما سيلعب استكمال مشروع المنطقة الاقتصادية بنجاح دورا هاما في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع مستوى الحياة في البلد.