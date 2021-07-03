باكو، 3 يوليو / تموز، (أذرتاج) ارتفع سعر برميل النفط الاذربيجاني. أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 77.49 دولارا بعد ارتفاعه 0.38 دولار. يشار الى ان أسعار النفط انخفضت إلى الحد الأدنى نتيجة للوباء الذي انتشر منذ الربع الثاني من العام الماضي. انتعش الطلب على النفط وبدأت الأسعار في الارتفاع نتيجة لعملية التطعيم العالمية وإجراءات الحجر الصحي الفعالة.

AZERTAG.AZ : ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني إلى أعلى مستوى خلال عامين

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