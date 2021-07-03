وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية شوتلانلي المحررة في محافظة أغدام (فيديو)
AzerTAg.az
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٥٧]
باكو، 3 يوليو / تموز، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية شوتلانلي المحررة في محافظة أغدام من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/2/1625303620593423142.mp4
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٠٦]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٣٦]
٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٠]
٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٠٥]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٥٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٤٨]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [٢٠:٤٩]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٣٥]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٠٠]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٣٥]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٤:١٠]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٣٩]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٣٩]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢٥]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٢٥]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٩]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [٠٠:١٥]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٧]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٥]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٥]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٥٤]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٥:١٧]
٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٧:١٢]
٢٩.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٢:١٢]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [٢١:٢٦]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك