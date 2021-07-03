وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية شوتلانلي المحررة في محافظة أغدام (فيديو)

مواصلة النظر في الملف الجنائي المحرر بحق 13 عضوا آخر للجماعات المسلحة الأرمينية المرتكبة أعمالا إرهابية مخربة في أراضي البلد – تحديث

اعترف المتهمون في إفاداتهم بأنهم كانوا على علم بتوقيع البيان لإنهاء الحرب في قراباغ