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    القابضة الأذربيجانية للاستثمار تناقش سبل التعاون مع مؤسسة "سامروك كازينا" الكازاخستانية

    ٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٣٥‎]

    باكو، 3 يوليو (أذرتاج)

    التقى المدير التنفيذي العام للقابضة الأذربيجانية للاستثمار روسلان عليخانوف بالمدير التنفيذي لمؤسسة "سامروك كازينا" الوطنية للرفاه في كازاخستان آلماسادام ساتكالييف والوفد المرافق له.

    أفادت وكالة أذرتاج ان ساتكالييف تحدث عن أهمية انشاء المؤسسة وطريق تطورها ونشاطها الحالي وخططها المستقبلية.

    من جانبه تحدث عليخانوف عن اهداف القابضة الأذربيجانية للاستثمار والاعمال المقامة في فترة نشاطها والشركات التابعة لها وخططها المستقبلية.

    كما اجري تبادل الآراء حول التعاون بين الطرفين.

     

    AZERTAG.AZ : القابضة الأذربيجانية للاستثمار تناقش سبل التعاون مع مؤسسة "سامروك كازينا" الكازاخستانية
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    القابضة الأذربيجانية للاستثمار تناقش سبل التعاون مع مؤسسة "سامروك كازينا" الكازاخستانية القابضة الأذربيجانية للاستثمار تناقش سبل التعاون مع مؤسسة "سامروك كازينا" الكازاخستانية