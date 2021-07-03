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    أذربيجان: تسجيل 95 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 42 مصاب

    ٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٩:١٠]

    باكو، 3 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 95 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 42 مصاب هذا المرض ولا تسجيل حالة وفاة من بين المصابين بالفيروس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 336 ألف و318 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 330 ألف و380 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4977 مريض منهم ويستمر علاج 961 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و778 ألف و410 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 10428 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 95 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 42 مصاب
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