باكو، 5 يوليو / تموز، (أذرتاج) وقع زلزال في بحر الخزر 5 يوليو. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز رصد الزلازل لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزة الارضية وقعت الساعة 04:02 حست التوقيت المحلي. وقال إن الزلزال شعر به لدى المحافظات الساحلية بقوة 3.2 درجات. وقع الزلزال على عمق 44 كم.

AZERTAG.AZ : زلزال في بحر الخزر

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