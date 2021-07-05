وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية بيرأحمدلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
AzerTAg.az
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٣٥]
باكو، 5 يوليو / تموز، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية بيرأحمدلي بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/2/1625381230899451900.mp4
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