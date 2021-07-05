مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وتركمانستان

باكو، 5 يوليو / تموز، (أذرتاج)

جرت 3 يوليو مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركماني جيهون بايراموف ورشيد مرضوف.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه خلال المحادثة الهاتفية تبادل الوزيران وجهات النظر حول قضايا الساعة على أجندة التعاون بين البلدين وبما في ذلك تعزيز العلاقات الودية التقليدية.

كما ناقش الوزيران قضايا الأمن الإقليمي والتعاون داخل المنظمات الدولية.

أكد الجانبان على أهمية الاجتماع رفيع المستوى بين أذربيجان وتركمانستان وتركيا المقرر عقده في العام الجاري.

وتم خلال المكالمة الهاتفية مناقشة القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.