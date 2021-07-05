باكو، 5 يوليو، أذرتاج قالت ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية في بيان إن أخبارا تتداول في شبكات التواصل الاجتماعي بزعم وقوع حادث الانفجار المعلوم ببحر الخزر في ناقلة ونود أن نعلن بسبب اثارة مثل هذه المعلومات تضليلا بين الناس انه لم يحدث أي انفجار في اية سفينة تخص بأسطول الملاحة.

AZERTAG.AZ : ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية: لم يحدث أي انفجار في أية سفينة تخص بأسطول الملاحة

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