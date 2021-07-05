  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية: لم يحدث أي انفجار في أية سفينة تخص بأسطول الملاحة

    ٠٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٥‎٤]

    باكو، 5 يوليو، أذرتاج

    قالت ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية في بيان إن أخبارا تتداول في شبكات التواصل الاجتماعي بزعم وقوع حادث الانفجار المعلوم ببحر الخزر في ناقلة ونود أن نعلن بسبب اثارة مثل هذه المعلومات تضليلا بين الناس انه لم يحدث أي انفجار في اية سفينة تخص بأسطول الملاحة.

    AZERTAG.AZ :ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية: لم يحدث أي انفجار في أية سفينة تخص بأسطول الملاحة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٥‎]
    زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 27.1 %
    ٠٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٤١]
    سوكار: لم يحدث أي حادث في المنصات البحرية والمنشآت الصناعية
    ٠٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١١:١٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٣٥‎]
    القابضة الأذربيجانية للاستثمار تناقش سبل التعاون مع مؤسسة "سامروك كازينا" الكازاخستانية
    ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية: لم يحدث أي انفجار في أية سفينة تخص بأسطول الملاحة