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    بيان وزارة الطوارئ بشأن الانفجار الواقع في بحر الخزر

    ٠٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١٤:١٦]

    باكو، 5 يوليو، أذرتاج

    قالت وزارة الطوارئ في بيان إنها لم تتلق أي بلاغ يفيد وقوع حادث طارئ في البنية التحتية البحرية للنفط او المنشآت الصناعية في البحر طول اليوم في أراضي البلد.

    وجاء في بيان الطوارئ إن متخصصين للوزارة يحققون بالتعاون مع متخصصي المؤسسات ذات الصلة مع حادث انفجار وحريق تعكس عنها مقاطع فيديو متداولة في شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية.

    AZERTAG.AZ :بيان وزارة الطوارئ بشأن الانفجار الواقع في بحر الخزر
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