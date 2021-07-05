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    الطوارئ: حريق في مساحة مفتوحة ومساحة غابية بقرية قرازالي في فضولي المحررة

    ٠٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:١٠]

    فضولي المحررة، 5 يوليو، أذرتاج

    قالت وزارة الطوارئ إنها تلقت بلاغا افاد نشوب حريق في مساحة مفتوحة ومساحة غابية بقرية قرازالي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني باتجاه قصبة هادروت التابعة لمحافظة خوجاوند المحررة في مساحة مفتوحة ومساحة غابية واقعة في المنطقة الجبلية ذات التضاريس المعقدة والملغومة من قبل العدو.

    واطلقت الطوارئ عملية إخماد الحريق بتسخير مروحية إطفاء على الفور.

    وتستمر العملية حاليا.

    AZERTAG.AZ :الطوارئ: حريق في مساحة مفتوحة ومساحة غابية بقرية قرازالي في فضولي المحررة
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