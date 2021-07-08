البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 8 يوليو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 يوليو اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0177
أورو EUR 1 2.0049
دولار أسترالي AUD 1 1.269
روبل بلاروس BYN 1 0.6693
ريال برازيلي BRL 1 0.3249
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1184
كرون دنماركي DKK 1 0.2696
لاري جورجي GEL 1 0.544
روبي هندي INR 1 0.0227
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189
دولار كندا CAD 1 1.3576
دينار الكويت KWD 1 5.6454
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4075
بيسو المكسيك MXN 1 0.0849
جنيه مصري EGP 1 0.1083
لاي مولدوفا MDL 1 0.0942
كرون النرويج NOK 1 0.1943
زلوتي بولندا PLN 1 0.4421
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0227
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4195
دولار سنغافورة SGD 1 1.2573
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504
دولار تايوان TWD 1 0.0606
ليرة تركيا TRY 1 0.1956
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0624
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1886
كرون التشيك CZK 1 0.0777
يوان الصين CNY 1 0.2624
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3435
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5195
كرون السويد SEK 1 0.1968
فرنك سويسرا CHF 1 1.8367
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1484
ليرة لبنان LBP 100 0.1118
ين اليابان JPY 100 1.5378
بيسو تشيلي CLP 100 0.227
سوم أوزبكستان UZS 100 0.016
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117
ريال إيران IRR 100 0.004
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