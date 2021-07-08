باكو، 8 يوليو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 يوليو اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0177 أورو EUR 1 2.0049 دولار أسترالي AUD 1 1.269 روبل بلاروس BYN 1 0.6693 ريال برازيلي BRL 1 0.3249 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1184 كرون دنماركي DKK 1 0.2696 لاري جورجي GEL 1 0.544 روبي هندي INR 1 0.0227 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189 دولار كندا CAD 1 1.3576 دينار الكويت KWD 1 5.6454 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4075 بيسو المكسيك MXN 1 0.0849 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.0942 كرون النرويج NOK 1 0.1943 زلوتي بولندا PLN 1 0.4421 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0227 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4195 دولار سنغافورة SGD 1 1.2573 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504 دولار تايوان TWD 1 0.0606 ليرة تركيا TRY 1 0.1956 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0624 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1886 كرون التشيك CZK 1 0.0777 يوان الصين CNY 1 0.2624 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3435 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5195 كرون السويد SEK 1 0.1968 فرنك سويسرا CHF 1 1.8367 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1484 ليرة لبنان LBP 100 0.1118 ين اليابان JPY 100 1.5378 بيسو تشيلي CLP 100 0.227 سوم أوزبكستان UZS 100 0.016 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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