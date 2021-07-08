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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٨.٠٧.٢٠٢١ [٠٩:٣٩]

    باكو، 8 يوليو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 يوليو اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0177

    أورو EUR 1 2.0049

    دولار أسترالي AUD 1 1.269

    روبل بلاروس BYN 1 0.6693

    ريال برازيلي BRL 1 0.3249

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1184

    كرون دنماركي DKK 1 0.2696

    لاري جورجي GEL 1 0.544

    روبي هندي INR 1 0.0227

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189

    دولار كندا CAD 1 1.3576

    دينار الكويت KWD 1 5.6454

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4075

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0849

    جنيه مصري EGP 1 0.1083

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0942

    كرون النرويج NOK 1 0.1943

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4421

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0227

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4195

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2573

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504

    دولار تايوان TWD 1 0.0606

    ليرة تركيا TRY 1 0.1956

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0624

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1886

    كرون التشيك CZK 1 0.0777

    يوان الصين CNY 1 0.2624

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3435

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5195

    كرون السويد SEK 1 0.1968

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8367

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1484

    ليرة لبنان LBP 100 0.1118

    ين اليابان JPY 100 1.5378

    بيسو تشيلي CLP 100 0.227

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.016

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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