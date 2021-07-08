مناقشات مع السفير الياباني في قابضة الاستثمارات الأذربيجانية

باكو، 8 يوليو (أذرتاج)

التقى المدير العام التنفيذي لقابضة الاستثمارات الأذربيجانية روسلان عليخانوف مع السفير الياباني جونيجي وادا.

أفادت وكالة أذرتاج ان عليخانوف أحاط السفير الياباني علما باهداف القابضة والاعمال المقامة خلال فترة نشاطه.

من جانبه قال السفير الياباني وادا ان بلاده حريصة على توسيع التعاون مع أذربيجان وانه سيبذل قصارى جهده لتطوير العلاقات الاقتصادية.

نوقشت في اللقاء مسائل متعلقة بأعمال إعادة البناء والإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال والمشاريع المنفذة من قبل الشركات اليابانية في أذربيجان وآفاق التعاون واتجاهات تنمية الشراكة الاقتصادية وتوظيف الاستثمارات والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.