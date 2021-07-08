  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    مناقشات مع السفير الياباني في قابضة الاستثمارات الأذربيجانية

    ٠٨.٠٧.٢٠٢١ [٠٩:٤١]

    باكو، 8 يوليو (أذرتاج)

    التقى المدير العام التنفيذي لقابضة الاستثمارات الأذربيجانية روسلان عليخانوف مع السفير الياباني جونيجي وادا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان عليخانوف أحاط السفير الياباني علما باهداف القابضة والاعمال المقامة خلال فترة نشاطه.

    من جانبه قال السفير الياباني وادا ان بلاده حريصة على توسيع التعاون مع أذربيجان وانه سيبذل قصارى جهده لتطوير العلاقات الاقتصادية.

    نوقشت في اللقاء مسائل متعلقة بأعمال إعادة البناء والإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال والمشاريع المنفذة من قبل الشركات اليابانية في أذربيجان وآفاق التعاون واتجاهات تنمية الشراكة الاقتصادية وتوظيف الاستثمارات والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :مناقشات مع السفير الياباني في قابضة الاستثمارات الأذربيجانية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٣٩]
    2500 رائد اعمال يشاركون في ملتقى الاعمال الدولي بباكو
    ٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٢٨]
    لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال يونيو
    ٠٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١١]
    تبادل الآراء حول تطبيق نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في أذربيجان
    ٠٧.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٤٧]
    انضمام شركة جديدة الى مجمع صابر اباد الصناعي
    مناقشات مع السفير الياباني في قابضة الاستثمارات الأذربيجانية