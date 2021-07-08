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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 55 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 7 يوليو

    ٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٣]

    باكو، 8 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 55 ألفا و169 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 7 يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 24 ألفا و211 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و30 ألفا و958 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 3 ملايين و910 ألف و624 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 1396007 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و514 ألف و617 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 55 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 7 يوليو
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