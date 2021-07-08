النواب العامون للبلدان المطلة على بحر الخزر يوقعون على بيان تعاون

سانت بطرسبورغ، 8 يوليو، أذرتاج

حضر النائب العام الأذربيجاني كامران علييف مع الوفد المرافق له مؤتمر أوروبا للنواب العامين المنظم من قبل النيابة العامة الروسية ومجلس أوروبا الرابطة الدولية للنواب العامين في سانت بطرسبورغ.

وقع النواب العامون لكل من أذربيجان وروسيا وإيران وتركمانستان وكازاخستان على هامش المؤتمر على بيان تعاون في مال حماية بيئة بحر الخزر والاستفادة من ثرواتها الطبيعية.

والتقى النائب العام كامران علييف على هامش الزيارة بسفير إيران في روسيا كاظم جلالي أيضا.

وبحث الطرفان مسائل التعاون في مجال القانون والامن بين البلدين بما فيه مسائل المساعدة القانونية في تحقيق الجرائم وتسليم المجرمين.