لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال يونيو

باكو، 8 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قالت لجنة الجمارك إنها حولت خلال شهر يونيو من العام الحالي إلى ميزانية الدولة 376 مليون و214 ألف مانات.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن اللجنة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 104 مليون و255.3 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات 251 مليون و633.3 ألف مانات وضريبة الاستهلاك 15 مليونا و679.4 ألف مانات وضريبة الطريق 3 ملايين و646 ألف مانات.