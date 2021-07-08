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    2500 رائد اعمال يشاركون في ملتقى الاعمال الدولي بباكو

    ٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٣٩]

    باكو، 8 يوليو (أذرتاج)

    ننتظر مشاركة حوالي 2500 رائد اعمال في ملتقى الاعمال الدولي المزمع انعقاده في باكو في العام الحالي.

    قال هذه الكلمات رئيس هيأة إدارة حلقة الصناعيين ورجال الاعمال المستقلين عبد الرحمن اوزون.

    أضاف اوزون ان هذا الملتقى يعقد كل عامين. ان الملتقى الأخير نظم في البوسنة والهرسك قبل عامين.

    AZERTAG.AZ :2500 رائد اعمال يشاركون في ملتقى الاعمال الدولي بباكو
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    2500 رائد اعمال يشاركون في ملتقى الاعمال الدولي بباكو