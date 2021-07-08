منظمة الصحة العالمية: انخفاض الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم

جنيف، 8 يوليو / تموز، (أذرتاج)

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انخفاض الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا لأول مرة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج ان عدد الدول التي اكتشفت فيها السلالة المتحورة (دلتا) يصل إلى 104 دولة.

ارتفع حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في جورجيا بواقع 2.6 مليون حالة اصابة اخرى خلال يوم أخير ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 183 مليون شخص وارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع نحو 4 ملايين خلال حتى الآن.

ذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: الهند والبرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا.