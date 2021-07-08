اللجنة البرلمانية للشؤون الإقليمية: إعادة تقسيم المناطق الاقتصادية تتيح فرصا واسعة امام تنمية منطقة قراباغ

باكو، 8 يوليو، أذرتاج

قال كامران بايراموف إن إعادة تقسيم المناطق الاقتصادية صدق عليها مرسوم وقع عليه الرئيس إلهام علييف 7 يوليو 2021م بغية توفير تنمية متتالية ومستهدفة لمدن ومحافظات البلد وإعادة اعمار أراضي البلد المحررة من الاحتلال الأرميني جراء حرب الـ44 يوما الوطنية. كما جاء في المرسوم أن التدابير واسعة النطاق المنفذة من اجل إعادة اعمار الأراضي المحررة من الاحتلال وتوفير تنميتها وتحقيق مشاريع البنية التحتية الضرورية وإنجاز العودة الكبرى إلى قراباغ أمور تتطلب بتوفير تنمية متساوية لتلك الأراضي وضمها إلى التقاسيم حسب المناطق الاقتصادية.

أوضح بايراموف عضو اللجنة البرلمانية للشؤون الإقليمية لوكالة أذرتاج أن البلد كانت فيه 10 مناطق اقتصادية قبل التغيرات الأخيرة وبلوغ عددها 14 منطقة اقتصادية وفقا للتقاسم المبرم حديثا مفيدا أن تصديق تقسيم جديد للمناطق الاقتصادية لاراضي أذربيجان يخدم قبل كل شيء لتوفير تنمية مستدامة ومتزنة لمدن البلد ومحافظاته وتسريع تنمية الأقاليم اجتماعيا واقتصاديا بما يواكب مع رفع رفاه الأهالي بذلك.

وأشار بايراموف إلى أن وجود منطقة قراباغ الاقتصادية الشاملة على مدينة خانكندي ومحافظات أغجابدي واغدام وبردع وفضولي وخوجالي وخوجاوند وشوشا وترتر ومنطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية الشاملة على محافظات جبرائيل وكلبجار وقبادلي ولاتشين وزنكيلان يفتح إمكانات جديدة امام تنمية الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني بسرعة ومستهدف وارضية لتنفيذ متواصل للسياسة الإقليمية في المنطقة وتحقيق مشاريع جديدة وعالمية للنقل والبنية التحتية.