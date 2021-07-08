أذربيجان: تسجيل 104 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 39 مصابا

باكو، 8 يوليو / تموز، )أذرتاج(

سجلت إصابة 104 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 39 مصابا هذا المرض وتوفي شخص مصاب بالفيروس في 8 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 336 ألف و788 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 330 ألف و606 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4980 مريض منهم ويستمر علاج 1202 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و821 ألف و726 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8709 فحص طبي.