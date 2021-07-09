ممثلو السلك الدبلوماسية يصلون الى مدينة شوشا

شوشا، 9 يوليو (أذرتاج)

وصل ممثلو السلك الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدون في أذربيجان وسفراء الدول الأجنبية والملحقون العسكريون الى مدينة شوشا.

أفادت وكالة أذرتاج ان الدبلوماسيين يتعرفون ميدانيا على الأماكن التاريخية والدينية والمعمارية في المدينة والميدان المركزي لمدينة شوشا ومساجد ساعاتلي ويوخاري جوهر اغا وآشاغي جوهر اغا، وعين ماء خان قيزي وسور قلعة شوشا وأطلال قصر خان قره باغ بناه علي خان وكنيسة قازانجي وغيرها من الأماكن.

يجب الذكر ان الدبلوماسيين كانوا مدينة فضولي في طريقهم الى شوشا وتعرفوا على سير اعمال انشاء مطار فضولي الجوي الدولي ونشاط محطة "فضولي" لتوليد الكهرباء.