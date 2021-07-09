أذربيجان: تسجيل 174 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 62 مصابا

باكو، 9 يوليو / تموز، )أذرتاج(

سجلت إصابة 174 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 62 مصابا هذا المرض وتوفي مصابان بالفيروس في 9 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 336 ألف و962 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 330 ألف و668 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4982 مريض منهم ويستمر علاج 1312 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و831 ألف و673 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9947 فحص طبي.