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    تدشين قاعدتين عسكريتين جديدتين في محافظتي قوبادلي ولاتشين

    ٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٥‎]

    باكو، 9 يوليو (أذرتاج)

    دشنت في 8 يوليو قاعدتان عسكريتان جديدتان لحرس الحدود في محافظتي قوبادلي ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني.

     

    AZERTAG.AZ :تدشين قاعدتين عسكريتين جديدتين في محافظتي قوبادلي ولاتشين
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