تدشين قاعدتين عسكريتين جديدتين في محافظتي قوبادلي ولاتشين
AzerTAg.az
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٥]
باكو، 9 يوليو (أذرتاج)
دشنت في 8 يوليو قاعدتان عسكريتان جديدتان لحرس الحدود في محافظتي قوبادلي ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني.
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