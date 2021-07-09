باكو، 9 يوليو (أذرتاج) دشنت في 8 يوليو قاعدتان عسكريتان جديدتان لحرس الحدود في محافظتي قوبادلي ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني.

AZERTAG.AZ : تدشين قاعدتين عسكريتين جديدتين في محافظتي قوبادلي ولاتشين

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