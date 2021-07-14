المدير العام للإيسيسكو يستقبل سفير أذربيجان في الرباط

باكو، 14 يوليو (أذرتاج)

استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، السيد أوكتاي سوديف أوغلو قوربانوف، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة المغربية، حيث بحثا المستجدات في عدد من ملفات التعاون بين المنظمة وجمهورية أذربيجان.

وخلال اللقاء، الذي جرى يوم الإثنين بمقر المنظمة في الرباط، تمت مناقشة مقترح اختيار مدينة شوشا عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2022 عن المنطقة الآسيوية، وأوضح الدكتور المالك أن الإيسيسكو ستتخذ الإجراءات اللازمة لذلك، حسب المتبع في برنامج المنظمة لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي.

كما تم بحث ترتيبات زيارة الفريق التقني، الذي شكلته الإيسيسكو ويضم خبراء دوليين، لمعاينة المواقع التراثية في كاراباخ، وتقييم الأضرار التي لحقت بها، والمشاركة مع الجانب الأذربيجاني في وضع خطة للترميم أو إعادة البناء لهذه المواقع، حيث تم التأكيد على جاهزية الفريق للقيام بالزيارة في الوقت المناسب للجانبين.

وتطرق اللقاء إلى ترتيبات فتح مكتب إقليمي لمنظمة الإيسيسكو في أذربيجان، وجرى الاتفاق أن يكون ذلك في إطار احتفالية شوشا عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2020. وتناول اللقاء أيضا بحث تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، ودعم جمهورية أذربيجان لمبادرات ومشاريع الإيسيسكو.

حضر اللقاء من الإيسيسكو الدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام، والدكتور محمد زين العابدين، مدير قطاع الثقافة والاتصال، والسفير خالد فتح الرحمن، مدير مركز الحوار الحضاري، والدكتور أحمد سعيد أباه، مستشار المدير العام للشراكات والتعاون الدولي.