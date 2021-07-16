لأول مرة في العالم: عالم اذربيجاني يخترع تكنولوجيا انتاج البروتين خالي السكر

باكو، 16 يوليو (اذرتاج)

اخترع تارلان محمدوف البروفيسور في جامعة اكدنيز عضو اللجنة العلمية للقاحات لدى مديرية معاهد الصحة في وزارة الصحة التركية تكنولوجيا انتاج البروتين خالي السكر لأول مرة في العالم.

أفادت وكالة اذرتاج ان العالم حصل على شهادتين للاختراع. اما شهادة الاختراع الثالثة فقدم له من قبل مكتب شهادات الاختراع الأمريكي في 22 يونيو لهذا العام.

تنتج باستخدام التكنولوجيا الجديدة اللقاحات المهمة والبروتيين العلاجية والانزيمات ومضادات الاجسام والاضافات الغذائية.