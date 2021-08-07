وزير الثقافة يستقبل مجموعة من المواطنين عبر الاتصال المرئي

باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

استقبل وزير الثقافة أنار كريموف مجموعة من المواطنين عبر الاتصال المرئي على اساس التناوب من المسجلين مسبقا واستمع الى مراجعاتهم وطلباتهم ورد عليها.

وحضر الاستقبال الافتراضي 11 مواطنا.

قالت وزارة الثقافة في بيان إن مراجعات المواطنين شملت مواضيع مختلفة ومنها تقييم العمل الابداعي ومنح اسماء والقاب فخرية لرجال الثقافة والفنون الجميلة والمعاشات التقاعدية وتحسين ظروف معيشتهم وتوفيرهم بالعمل وغيرها.

واعطى الوزير كريموف توجيهات لاتخاذ تدابير لازمة بشأن عدد من المسائل المرفوعة.