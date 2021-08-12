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    ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 700 الف شخص خلال يوم

    ١٢.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٠٠]

    باكو، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع أكثر من 4 ملايين و336 ألف و669 شخص خلال حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "worldometers.info" على الإنترنت أن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع بواقع 700 الف و607 حالة اصابة اخرى خلال يوم أخير ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 205 مليون و458 ألف و743 شخص.

    يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

    ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

    وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: الهند والبرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا.

    أصيب 37 مليون شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (32 مليون شخص) والبرازيل (20.2 مليون) وفرنسا (6.3 مليون) وروسيا (6.5 مليون) وتركيا (5.9 مليون).

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 700 الف شخص خلال يوم
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